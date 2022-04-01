Президент Зеленский рассказал, какие два фактора приблизят завершение войны

Продолжительность войны России против Украины будет зависеть от успехов ВСУ и от влияния санкций.

Об этом в своем обращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Следует учитывать эффективность инструментов влияния на Россию, которые применяет Украина и вся наша антивоенная коалиция против агрессии России. Успехи наших военных на поле боя действительно значительные. Исторически значимые. Но еще недостаточны, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их дальше.

- Санкции против России очень серьезны. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные. На самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько будет продолжаться эта война. Я всегда говорю всем нашим партнерам, с которыми обсуждаю этот вопрос, что от объема поддержки для Украины напрямую зависит и наступление мира. Зависит буквально то, сколь еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты, - сказал Зеленский.

Он отметил, что говорит союзникам Украины, что в их силах сделать войну гораздо короче.

- Чем больше и быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее придет мир. Чем больше и чем быстрее мы получим запрошенную финансовую поддержку, тем скорее придет мир. Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война.

- Так что задача номер один – ускорение мира. Наши Вооруженные силы выполняют её блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Они уже так «кошмарят» – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты.