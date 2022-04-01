Война на Николаевщине: В Николаеве гремели взрывы

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 15 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 апреля.

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07:42 На Южнобужском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениям мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 16 апреля.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

А в оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 15 апреля, отметили, что разъяренный потерями в Черном море, враг усилил ракетную угрозу, подтягивает дополнительные силы по всем направлениям, не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры всей Украины. Николаев и несколько населенных пунктов области оказались под плотным огнем, в том числе и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов.

Продолжаются работы по разбору разрушений атакованных оккупантами объектов инфраструктуры. К сожалению, есть раненые и убитые среди гражданского населения.

За сутки вражеские потери в южных регионах составили 76 рашистов и 16 единиц техники, среди которых точными выстрелами из ПТРК «Джавелин» были уничтожены два танка Т-72, ​​две самоходные артиллерийские установки, три реактивные системы залпового огня «Град» и разведывательный БПЛА.

07:18 В области отменили воздушную тревогу.

06:52 Воздушная тревога объявлена по всей области.

06:48 В Николаеве объявили воздушную тревогу. В городе было слышно несколько взрывов.

Сообщается, что оккупанты стреляли по двум районам города. Предварительно, жертв нет.