На войне против россии погибли 2,5-3 тысячи украинских военнослужащих, – Зеленский

На войне с Россией погибли 2 500-3 000 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

Он добавил, что около 10 тысяч наших военных получили ранения, и «трудно сказать, сколько из них выживут».

По словам Зеленского, потери среди гражданского населения оценить сложнее.

- Очень сложно говорить о гражданских лицах, поскольку на юге нашей страны, где города и поселки блокированы – Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток… Волноваха – мы просто не знаем, сколько людей погибли, - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что украинцы хотят сражаться. Но, по его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной.

- Чем дольше она продлится, тем больше мы потеряем, - резюмировал Президент.

В последний раз украинские власти называли потери месяц назад – на 12 марта они составляли около 1 300 солдат.

Стоит отметить, что потери России – в несколько раз больше. По данным Генерального штаба, за 50 дней войны было убито 20 000 оккупантов, но эти данные пока не учитывают потери России на крейсере «Москва». На борту корабля могло находиться около 500 моряков, и неизвестно, сколько из них смогли спастись, после того как он был подбит украинскими ракетами.