Известный французский актер Пьер Ришар осудил войну россии против Украины

Известный французский актер Пьер Ришар записал видеообращение к президенту рф владимиру путину, в котором осудил российскую агрессию против Украины.

Видео опубликовала Верховная Рада в Telegram.

– Меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину. И «вторглась» – это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал, в варварство. Я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей, это просто ужасно, - подчеркнул актер.

Он отметил, что постоянно смотрит новости и фото из Украины, и его «более чем переполняют эмоции». Ришар отметил, что восхищается смелостью и самоотверженностью украинцев.