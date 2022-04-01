Зеленский отметил госнаградами 237 военнослужащих, четверых удостоил звания Герой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении 237 военнослужащих Вооруженных Сил Украины государственными наградами, из них 34 - посмертно.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

Кроме этого, президент подчеркнул, что звание Героя Украины присвоено полковнику Дмитрию Кащенко Валерьевичу, командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

«За личный пример героизма, которым вдохновляет сослуживцев, за чрезвычайно эффективные боевые действия и конкретные и очень важные результаты для сохранения позиций нашей армии и изгнание оккупантов», - отметил Зеленский.

Также, согласно указам, размещенным на сайте Офиса Президента, размещены ряд указов о присвоении звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда»:

- Васильеву Дмитрию Николаевичу - подполковнику (посмертно);

- Гарбузу Александру Руслановичу – солдату (посмертно);

- Ступаку Юлиану Юрьевичу – лейтенанту (посмертно).

Напомним, Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины майору Александру Кукурбе – начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.