ГБР заподозрило трех работников Закарпатской таможни в содействии незаконному импорту нефтепродуктов компании из сферы влияния Медведчука

Сотрудники Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем работникам таможенного поста «Мукачево» Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял 7,8 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, то есть не подакцизный товар.

При таможенном оформлении должностные лица таможни «не замечали» подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

Работники таможенного поста подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (часть 2 статьи 367 УК Украины).

Проверяется причастность к сделке других таможенников, общая сумма ущерба может достигнуть более 35,5 миллионов гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению других правонарушителей и привлечению их к ответственности.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.

Напомним, ранее в Украине ввели санкции против кума президента рф Виктора Медведчука и отобрали у связанных с ним компаний трубопровод, по которому в Украине поставляли нефтепродукты. Также закрыли сеть АЗС Glusco, которая принадлежит одному из соратников Виктора Медведчука, гражданину Израиля Нисана Моисееву.

Моисеев владеет компанией Proton Energy, которая поставляет в Украину нефтепродукты Роснефти и 1 апреля перестала поставлять в Украину дизеля и автогаза из России. В 2020 году компания поставила на внутренний рынок 1,74 миллиона тонн дизеля и 443 тысяч тонн сжиженного газа. Это около 22% от потребления в стране в течение года.

Кроме этого, ранее СБУ и налоговая проводили масштабные обыски в сети АЗС Glusco по делу о неуплате 240 миллионов гривен налогов.