«Я не боюсь» и «Буча. Не верьте кремлевской пропаганде»: В российских городах люди вышли на антивоенные пикеты - двух человек задержали

В субботу, 16 апреля, в центре Хабаровска (российская федерация) на Комсомольской площади задержали двух человек, вышедших на одиночные пикеты с антивоенными плакатами.

Об этом сообщает «SOTA».

Один из участников антивоенных пикетов держал в руках плакат с надписью «Я не боюсь» на фоне цветов украинского флага. Собравшиеся вокруг пикетчика люди некоторое время скандировали: «Мы не боимся!»

У второго участника пикетов был плакат «Буча. Не верьте кремлевской пропаганде». На видео, опубликованном Activatica, люди, оказавшиеся рядом с пикетчиком, в частности, говорят: «Матери, помните, что ваших детей вам никто не вернет» и «Молодец!». Также слышна реплика: «Не надо провоцировать», адресованная, предположительно, пикетчику.

https://twitter.com/Activatica/status/1515168347968712709

Отметим, что в Вологде прошел одиночный пикет, посвященный памяти жертв в Мариуполе. Девушка держала в руках плакат с надписью: «Мариуполь, 5000 мирных жителей погибло в ходе «военной спецоперации» и нарисованными украинскими флагами.

Напомним, как 2 апреля в россии в нескольких городах люди вышли на антивоенные митинги – их тут же задержали полицейские.