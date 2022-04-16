В плену оккупантов находится около 700 украинских военнослужащих и более 1000 гражданских, – Верещук

В российском плену находятся около 700 украинских военных и больше 1000 мирных жителей.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«Больше тысячи гражданских в плену у россиян, больше 500 — это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших мирных жителей».

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению.