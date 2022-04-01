«Наркоманы, деды и проститутки»: Оккупант рассказал, как новобранцы уже воруют в армии рф

Один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.

Аудиозапись перехвата разговора обнародовала Служба безопасности Украины.

По его словам, «новенькие» так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки «оттачивают навыки» грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

«Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долбо*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!» – возмущается инструктор оккупантов.

«Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…», – рассказал он.

В СБУ предположили, что возможно, это просто у них срабатывает инстинкт самосохранения – разворовывать собственную технику, чтобы не ехать на войну.

Напомним, как рф не смогла провести мобилизацию на Донбассе, местные жители не хотят становиться «пушечным мясом».