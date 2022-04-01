Оккупанты в Мариуполе планируют закрыть город, заставляют мужчин идти в русскую армию, а оставшихся местных разбирать завалы

Русские оккупанты в Мариуполе превращают город в трудовой лагерь – мужчин пытаются мобилизировать на службу к армию, а остальных заставляют разбирать завалы.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram-канале.

Рашисты собираются закрыть город для въезда и выезда. Также будет действовать запрет на передвижение по городу. Также они планируют мобилизировать оставшихся мужчин, а других местных жителей привлечь к разбору завалов.

«По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам в воскресенье. В это время будет проведена фильтрация 100 процентов оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск. По информации, часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а отнесенных к неблагонадежным изолировать. Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально подходящих для жизни условиях», - написал Андрющенко.

Напомним, командир батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.