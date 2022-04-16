На заводе «Антонов» заявили, что восстановят легендарный самолет «Мрия», разрушенный оккупантами, но о сроках говорить пока рано

Завод «Антонов» отстроит самый большой по размерам и грузоподъемности самолет АН-225 «Мрия», который уничтожила российская армия во время атаки на аэропорт Гостомеля.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На предприятии сообщили, что разрушение легендарного самолета стало тяжелым ударом не только для самого предприятия, но и для всего мирового сообщества. Уже на адрес предприятия поступают многочисленные запросы развития программы восстановления Ан-225 «Мрия», уничтоженного рашистами во время оккупации аэродрома «Киев-Антонов-2» в пгт. Белая Церковь. Поэтому его восстановление для работников завода - это важнейшая задача.

«Действительно, некоторые основные агрегаты для планера самолета имеются в наличии. Однако новая «Мрия» должна соответствовать современным и перспективным нормам летной пригодности, а также быть оборудованной в соответствии с перечнем задач, которые она будет выполнять. Это потребует проведения большого объема расчетно-конструкторских работ, избрания и закупки соответствующих комплектующих, проведение программы испытаний и т.д. Безусловно, этот проект будет осуществляться в широкой международной кооперации с участием ведущих компаний и предприятий глобальной авиаиндустрии», - сообщает пресс-служба завода.

В частности, объем финансирования и возможность использования компонентов Ан-225, подвергшихся разрушениям со стороны рашистов, будет определяться специальной комиссией, создаваемой под эгидой ДК «Укроборонпром». Источники финансирования будут также определяться государством.

«Те средства, которые уже поступили в фонд, будут использованы исключительно для реализации проекта восстановления «Мрия». Более того, с прозрачной отчетностью за каждую потраченную гривну или доллар. Что касается терминов, сейчас говорить о них преждевременно, ведь программа должна быть тщательно проработана», - сказано в сообщении.

Также жителей просят в ближайшее время воздержаться от посещения аэродрома «Киев-Антонов-2», на территории которого проводятся работы по разминированию и обезвреживанию других последствий пребывания оккупантов.

Как известно, в конце февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом сгорел один из самых крупных и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 «Мрія». В марте командир экипажа «Мрії» Дмитрий Антонов заявил, что руководство предприятия могло спасти самолет, переведя его перед вторжением в аэропорт какой-либо из соседних стран, но не сделало этого. Он добавил, что руководство предприятия покинуло Украину за две недели до начала войны. В ГП «Антонов» эти обвинения отвергли.

Также сообщалось, что уволен гендиректор ГП «Антонов», которого винили в том, что он не спас самолет «Мрія» от уничтожения.