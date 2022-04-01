В Украине повреждены 923 учебных заведения, сумма ущерба составляет более $5 миллиардов, – министр Шкарлет

Разрушенная школа в Житомире Сумма ущерба, причиненного учебным заведениям Украины в результате войны, составляет более 5 млрд долларов.

Об этом в эфире утреннего шоу Завтрак с 1+1 рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

- С начала российского вторжения на территорию Украины полностью разрушено 91 заведение, частично получили повреждения 923 заведения, - рассказал Сергей Шкарлет.

Следует отметить, что эта статистика ежедневно меняется, ведь после вражеских обстрелов подтверждаются новые факты разрушений.

По словам Министра, заведения получили различные повреждения. У некоторых выбиты окна, у других – разрушены одна или две стены.

Предварительная сумма ущерба, причиненного учебным заведениям вследствие откровенной российской агрессии, составляет более 5 млрд долларов.

На вопрос о планировании восстановления заведений и ведении переговоров Сергей Шкарлетт ответил, что дважды встречался с коллегами-министрами на заседаниях Совета министров образования ЕС.

- Мы договорились, что страны ЕС создадут отдельную программу по восстановлению образовательной инфраструктуры. Не только по строительству, но и по наполнению наших школ современным оборудованием, – сообщил Министр.

Кроме того, есть надежды на собственные силы Украины. В частности, создано несколько гуманитарных счетов, на которые поступают средства на восстановление страны.

Напомним, команда Министерства разработала интерактивную карту, на которой постоянно обновляется информация о количестве поврежденных и разрушенных учебных заведений, а также потерях, причиненных заведениям вследствие вторжения россии в Украину.