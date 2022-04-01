Оккупанты продолжают репрессировать своих командиров за провальную войну

Продолжаются репрессии относительно командиров российской армии, которые «не оправдали высокого доверия» руководства РФ и фактически проваливают задачи в Украине.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

С 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия по РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Выяснилось, что согласно докладам командиров 3-я ОМСБр до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

После установления фактов несоответствия два командира батальонов взяты под арест в и увезены в неизвестном направлении лицами в гражданском (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна.

Это не единственный случай «решения вопроса» со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в «черный список».

Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, «заместитель командующего» корпуса «минобороны ДНР». Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

Напомним, как ранее в РФ начали репрессии против шпионов из ФСБ, которые снабжали Путина недостоверной информацией об Украине.

Позже в России посадили под домашний арест бывшего помощника путина Владислава Суркова по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года.