СБУ предупредила, что враги рассылают от их имени вирусы, замаскированные под инструкцию на время войны

В СБУ предупредили, что оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени спецслужбы. Используют для переписки популярные месседжеры.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В сообщениях просят скачать файл со якобы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа.
Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.
Поэтому в СБУ призывают украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит.
«Итак:
– не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;
– сразу удаляйте такую переписку;
– соблюдайте правила безопасного поведения в интернете: http://ssu.gov.ua/yak-podbaty-pro-kiberbezpeku;
– доверяйте только официальным источникам информации».