СБУ предупредила, что враги рассылают от их имени вирусы, замаскированные под инструкцию на время войны

В СБУ предупредили, что оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени спецслужбы. Используют для переписки популярные месседжеры.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В сообщениях просят скачать файл со якобы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа.

Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

Поэтому в СБУ призывают украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит.