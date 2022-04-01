СБУ предупредила, что враги рассылают от их имени вирусы, замаскированные под инструкцию на время войны

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16.04.2022 16:47

В СБУ предупредили, что оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени спецслужбы. Используют для переписки популярные месседжеры.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В сообщениях просят скачать файл со якобы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа.

Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

Поэтому в СБУ призывают украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит.

«Итак:

– не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;

– сразу удаляйте такую ​​переписку;

– соблюдайте правила безопасного поведения в интернете: http://ssu.gov.ua/yak-podbaty-pro-kiberbezpeku;

– доверяйте только официальным источникам информации».

    Фотофакт