В Украине зафиксировали и отразили ряд масштабных DDOS-атак на сайты государственных органов

Система защищенного доступа к сети «Интернет» Государственного центра киберзащиты Госслужбы специальной связи и защиты информации зафиксировала и отразила ряд масштабных DDoS-атак, направленных на нарушение доступности веб-ресурсов органов государственной власти Украины.

Об этом сообщает Госслужба специальной связи.

Специалисты ДЦКЗ определили, что атаки происходили из большого количества зараженных хостов ботнетов, пытавшихся замаскироваться под легитимный трафик из браузеров с целью обхода правил блокировки.

Особенностью атаки было осуществление вместе с заблокированной DDoS-атакой бот-атаки с имитацией поведения пользователей.

«Злоумышленники проводили кибероперацию в два этапа. Во время первого производили генерирование ботнет-трафика в малом количестве, для проверки ресурсов на уязвимости в течение нескольких дней. Вторым этапом было генерирование большого количества трафика в короткий промежуток времени с целью блокировки доступа к веб-ресурсам. Пиковая мощность атак превысила 435 Gbps», - отмечается в сообщении.

По данным Госспецсвязи, атаки в основном производились с помощью VPN-трафика, маскируясь под разные страны, в том числе Украину. Однако такие манипуляции были обнаружены специалистами ДЦКЗ и заблокированы благодаря принятым мерам по дополнительным настройкам политик безопасности.

Доступность ресурсов не была нарушена.

Ранее сообщалось, что почти все связанные с РФ хакеры участвовали в кибератаках против Украины.