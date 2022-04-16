На Николаевщине собирают доказательства военных преступлений россии – в Мешково-Погорелово опросили жителей и собрали обломки крылатых ракет

Прокуроры Николаевской окружной и областной прокуратур совместно со следователями и оперативными работниками отдела полиции №4 Николаевского РУП ГУНП в области с участием работников НИЭКЦ ГУНП в Николаевской области продолжают документировать и фиксировать военные преступления россии, совершенные в Николаевском районе.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Так, 15 апреля в селе Мешково-Погорелово допрошены 6 потерпевших и 11 свидетелей по поводу незаконных военных действий российских оккупантов. В ходе выезда осмотрены 11 поврежденных жилых домов и изъяты вещественные доказательства, в том числе обломки крылатых ракет, которыми оккупант обстреливал мирное население.

Доказательства, полученные при проведении следственных действий, безусловно, будут использованы для доказательства преступной деятельности российской федерации, в том числе в международных судебных инстанциях.

Напомним, что согласно подсчетам на 12 апреля российские оккупанты нанесли Николаеву ущерба более чем на 110 миллионов гривен.