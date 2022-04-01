«Мы будем с «Джавелинами» и надеемся на серьезный разговор»: Белорусский доброволец ВСУ позвонил в ГУБОП в Минске

Член белорусского добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского позвонил офицеру ГУБОП МВД Беларуси с вопросом, можно ли подъехать парням с Javelin для серьезного разговора.

Видеозапись разговора опубликована в YouTube.

Доброволец сообщил подполковнику ГУБОП Ивану Тарасику, что у него есть информация о наемниках из Украины и он готов ею поделиться.

– Куда можно подойти, чтобы поговорить? – Революционная улица, дом 3. – Скажите, а если со мной будут ребята, несколько человек в качестве свидетелей? – Вы подойдете, ребята у нас подождут на входе. Я с вами пообщаюсь. Если будет необходимость с ними поговорить, да, конечно, без проблем.

…

– Есть такой момент, у парней с собой будут ПКМы, Джавелины, ПТРК. Вас такой момент устраивает? Мы надеемся на серьезный разговор. Возьмите с собой пистолеты Ярыгина или что вам там выдали. – Скажите, а у вас есть такая справка о том, что вы не состоите на учете – ни у нарколога, ни у психиатра. – Да, конечно. Мы предоставим все справки и документы, которые вас интересуют.

…

– Ясно, а чем вы вообще по жизни занимаетесь? Кто вы? Что вы? – Грузоперевозки. Доставка 200 («груз 200», погибшие, - ПН) на россию и беларусь. – Это камеди клаб или что? – Ну, типа того.

Батальон имени Кастуся Калиновского — белорусский добровольческий батальон, сформированный в марте 2022 года с целью защиты территориальной целостности Украины, в частности города Киев, от российского вторжения.