«Не торгуем территориями и нашими людьми»: Зеленский заявил, что уничтожение россией защитников Мариуполя поставит точку на всех переговорах

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Об этом он заявил в интервью украинским онлайн медиа, передает РБК-Украина.

По его словам, раньше стороны вели переговоры об эвакуации раненых и погибших украинских бойцов, а также мирных жителей из Мариуполя через Бердянск, которой должна была заниматься Турция, но Россия потеряла к этому интерес. Также оккупанты продолжают требовать сдачи украинских военных в Мариуполе, но доверия к их обещаниям нет.

- Мы понимаем, что есть разное отношение россиян к разным наших частям, которые находятся в Мариуполе. Некоторые они прямо ненавидят. Это может быть Иловайск, - сказал Зеленский.

По словам Президнта, рф стянула к осажденному Мариуполю в шесть раз больше своих военных, чем остается в городе украинских бойцов. По количеству техники перевес у оккупантов в десятки раз.

Также он прокомментировал переговорный процесс между Украиной и россией.

- Чем сильнее мы будем, тем лучше у нас будет результат на этих переговорах. Чем больше у нас будет Бородянок, тем меньше шансов, что эти переговоры в принципе будут. Они сами (россияне - ред.) делают, мне кажется, большие ошибки. Уничтожение наших ребят в Мариуполе, что они сейчас делают, окончательно может поставить точку на любых форматах переговоров. Это их большая ошибка - если они действительно говорят, что хотят это закончить, - сказал Зеленский.

Также, по словам президента, он готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным в любой момент, но позиция страны-агрессора состоит в том, чтобы к этой встрече все уже было согласовано на переговорах, а президентам осталось только подписать соответствующие документы.

- При всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам я не могу, чтобы за меня все решали. У них это так работает: подготовлено полностью все, потом стороны встретились и подписали, - отметил Зеленский.

Он также добавил, что перед окончательными договоренностями с РФ Украина уже должна понимать, какие страны дадут нам гарантии безопасности и как эти гарантии будут выглядеть.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает авиации и тяжелой бронетехники, чтобы деблокировать Мариуполь. Это вооружение Украина ожидает от своих партнеров. В то же время, по словам Главы государства, защитники Мариуполя оттянули на себя большое количество врага.

По словам Владимира Зеленского, вопрос военной деблокады Мариуполя остается сложным. Но идут договоренности о том, чтобы из города вывезти раненых и погибших украинских защитников. При этом, по его словам, он надеется в этом вопросе на посредничество Турции.

В Турции также выразили готовность провести операцию по эвакуации мирных граждан и раненных военнослужащих с помощью флота. Соответствующее предложение было отправлено турецкой стороной россии.

А 12 апреля стало известно, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».

На следующий день, 13 апреля советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что соединение подразделения 36-й бригады морской пехоты с полком Азов в Мариуполе было сложным и очень рискованным маневром.

В свою очередь, командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.