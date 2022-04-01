По итогам переговоров с россией может быть подписано два договора, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа. Один из них будет по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом он заявил в интервью журналистам.

- РФ хотела бы видеть один договор, куда бы все вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за одним столом после Бучи, Бородянки, - заявил президент.

По словам Зеленского, в итоге могут появиться два документа: один по гарантиям безопасности для Украины, второй - непосредственно соглашение между Украиной и РФ.

Напомним, также Зеленский заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Как известно, ранее глава переговорной группы нардеп Давид Арахамия заявил, что российская сторона подтвердила, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между Президентами Украины и РФ. При этом он детально очертил предварительные договоренности и указал на принципиальные позиции Украины в переговорном процессе.