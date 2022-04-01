Кабмин утвердил оперативный план по разминированию освобожденных от российских оккупантов территорий

Кабинет министров Украины одобрил оперативный план мероприятий по противоминной деятельности. Разминирование планируется на освобожденных от российских оккупантов территорий.

Соответствующее распоряжение от 15 апреля 2022 г. № 288-р размещено на сайте Кабинета министров.

Документом определены ведомства, которые отвечают за те или иные этапы, предусмотренные планом. Это Минобороны, МВД, ГСЧС, Минреитеграции и прочие.

План предусматривает комплекс мер, как создание базы данных, обмен информацией между ведомствами, привлечение международныъ экспертов и прочие.