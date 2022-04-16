Ахметов заявил, что его компания сыграет ключевую роль в восстановлении украинского Мариуполя

Ринат Ахметов заявил, что его компания СКМ играет ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины и в частности Мариуполя.

Об этом он заявил в комментарии Reuters, передает ЭП.

– Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши (новые производственные, – ред.) планы, чтобы мариупольская сталь могла по-прежнему конкурировать на мировых рынках, – заявил он.

Ахметов также заявил, что ежедневно находится на связи с руководителями Метинвеста, управляющими заводами Азовсталь и ММК им. Ильича. Как известно, оба завода понесли занчительные разрушения в рехультате постоянных обстрелов российскими войсками.

Ранее мэр Вадим Бойченко сообщал, что для восстановления инфраструктуры Мариуполя понадобится не менее 10 миллиардов долларов. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений.