В Финляндии после «стягивания» российских войск опубликовали видео с тракторами, которые движутся к границе

В Финляндии неизвестные активисты записали ответ на видео, снятое в России, о якобы передвижении техники под финской границей - изобразив перебрасывание тракторов, готовых охотиться на неё.

Как пишет «Европейская правда», видео заметило в соцсетях сообщество Informnapalm.

Видео практически копирует фрагмент, снятый якобы случайным свидетелем на Карельском перешейке в начале недели – как по трассе в направлении Хельсинки едут две береговые ракетные системы «Бастион». Его начали распространять с допущениями, что Россия якобы стягивает технику к границам Финляндии из-за её намерения начать процедуру вступления в НАТО.

В «видеоответе» сняли колонну из пяти тракторов, которые едут в направлении Санкт-Петербурга. Оператор в конце так само берет в кадр и приближает дорожный знак, на котором можно видеть расстояние до Петербурга и до пограничного пункта пропуска Ваалимаа.

После того, как оригинальное российское видео попало в фокус внимания, финские эксперты предположили, что речь может идти об умышленной постановке с целью запугивания, а также отметили, что пребывание «Бастионов» в этом районе не является чем-то необычным.

Как известно, россия стала угрожать Финляндии, которая собирается вступить в НАТО.

Отметим, что в настоящее время Финляндия является нейтральной страной, но после полномасштабного вторжения России в Украину там растет поддержка вступления в Североатлантический Альянс. Еще в 2017 году присоединения к НАТО хотели только 21% жителей страны, а вот в марте 2022 года на фоне российского вторжения в Украину этот показатель вырос до 62%.