Львовский суд арестовал кума путина Медведчука без залога

Суд избрал лидеру партии «Оппозиционная платформа – При жизни», народному депутату Украины Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Об этом сообщили в Лычаковском районном суде Львова.

В суде напомнили, что 10 января Медведчук был отправлен под домашний арест с запретом покидать свое жилье, однако 26 февраля его по адресу проживания не было.

2 марта Медведчук был объявлен в государственный, межгосударственный и международный розыск.

Кроме того, 18 марта к Виктору Медведчуку была применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога (заочно).

12 апреля Медведчук был задержан, а 14 апреля доставлен в орган досудебного расследования.

«По правилам ч. 6 ст.193 УК Украины после задержания лица и не позднее чем через сорок восемь часов со времени его доставки к месту уголовного производства следственный судья, с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или о смене на более мягкую меру пресечения, о чем выносит определение», – отметили в суде.

По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственный судья оставил подозреваемому Виктору Медведчуку избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По ходатайству сторон уголовного производства, в целях обеспечения безопасности участников производства, в том числе подозреваемого, о чем было подано заявление, рассмотрение данного ходатайства осуществлено следственным судьей в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения.

На указанное определение суда подозреваемый и защитник вправе подать апелляционную жалобу, отметили в суде.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять задержанного кума путина Виктора Медведчука на украинских военных, находящихся в плену у оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и рф.

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину членов и сторонников «ОПЗЖ» не раз уличали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.

Во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф.