С 1 по 10 мая в Херсоне оккупанты собираются провести «референдум» за «ХНР» - город планируют закрыть, а связь отключить

Рашисты, которые оккупировали Херсон, с 1 по 10 мая собираются провести в Херсоне «референдум» за «Херсонскую народную республику».

Об этом сообщила Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова у себя в Facebook.

Как сообщает Денисова, в типографии Новой Каховки уже печатают «бюллетени», при этом, есть предположение, что протоколы голосования уже готовы. Сам «референдум» планируют провести в период с 1 по 10 мая.

«По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают «бюллетени» для проведения «референдума». Очевидно, все протоколы о результатах «голосования» будут подготовлены заранее и завезены в областной центр. Проведение псевдореферендума планируется в период с 01 мая по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь», - написала Денисова.

При этом, она отмечает, что, судя по настроениям херсонцев, «референдум» не удастся.

«Провести «референдум» захватчикам будет сложно, ведь героическое население всей Херсонщины продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами «Херсон – это Украина!», несмотря на применение оружия и силового разгона митингов», - добавила Денисова.

Напомним, в Херсоне появился аналог донецкой «Изоляции» для пыток несогласных с оккупацией.