Марченко записала обращение к своему куму путину: «Многоуважаемый владимир владимирович, прошу вас о помощи»

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко записала очередное обращение – на этот раз к президенту рф, своему куму владимиру путину.

Видео она опубликовала у себя в YouTube-канале.

В своем обращении Марченко, подчеркивая свое уважение, попросила у путина совершить обмен и вернуть ей ее мужа.

— Виктор Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территории российской федерации, в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей. Многоуважаемый Владимир Владимирович! Прошу вас о помощи. Вы прекрасно знаете о том, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию.

Марченко заявила, что не верит в справедливый суд, поэтому надеется на обмен.

— Жизнь моего мужа так же дорога мне, как и жизнь тысяч узников СБУ, которые сейчас томятся в ее застенках. Людей забирают только за то, что они выражают свою позицию и говорят правду, - добавила Марченко, перечислив коллаборационистов, которые на данный момент находятся под следствием.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять задержанного кума путина Виктора Медведчука на украинских военных, находящихся в плену у оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и рф.

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину членов и сторонников «ОПЗЖ» не раз уличали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.

Во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф.