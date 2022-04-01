БСМП, городские больницы №1, 3, 4 и роддом №2: Сенкевич сообщил о стационарных скважинах, из которых николаевцы могут набрать воду

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по городу был организован развоз технической воды и рассказал о том, где расположены стационарные точки скважин.

Об этом Сенкевич написал у себя в соцсетях.

«Сегодня организовали развоз технической воды. Адреса пунктов меняются каждый день – актуальную информацию опубликую для вас в отдельной публикации. Просьба к жителям: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Когда их слышите – спускайтесь в укрытие или хотя бы заходите в подъезды», - говорится в сообщении.

По информации Сенкевича, сейчас воду можно набрать из скважин в БСМП, городских больницах №1, 3, 4 и роддоме №2.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

Позже «Николаевводоканал» обнародовал точки раздачи воды, а мэр Сенкевич сообщил, где можно купить питьевую воду