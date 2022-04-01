«Это удивительная спецоперация»: Билецкий о прорыве Николаевских морских пехотинцев в Мариуполе

Бывший командир полка «Азов» Андрей Билецкий рассказал о прорыве морских пехотинцев в Мариуполе, назвав проведенную спецоперацию уникальной, так как при смене позиций, удалось сохранить не только жизни военных, а и бронетехнику.



Свое мнение Билецкий высказал в эфире 5 канала, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале «Преступности.НЕТ».

-Самые серьезные парни из морской пехоты как раз прорвались… Это, на самом деле, удивительная операция. Ночью пройти полгорода. Пройти с бронетехникой даже, они сохранили бронетехнику, они сохранили остатки боекомплекта. Они вывезли десятки раненых. [...]Вот где стоит искать Героев Украины. Их не очень много в тик-токах, но их очень много там, где тик-токи не снимают, - поделился мнением Билецкий.



Напомним, 12 апреля мы сообщили о том, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».

На следующий день, 13 апреля советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что соединение подразделения 36-й бригады морской пехоты с полком Азов в Мариуполе было сложным и очень рискованным маневром.

В свою очередь, командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.