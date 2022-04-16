Украина может заблокировать переводы в РФ и Беларусь на 200 миллиардов гривен

Украина может заблокировать переводы на около 200 миллиардов гривен в Россию и Беларусь от связанных с этими странами компаний, чтобы эти деньги не могли использовать на ведение войны против Украины.

Об этом сообщил в эфире Единых новостей первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, пишет Европейская правда.

Он рассказал, что Национальная полиция следит за операциями компаний, связанных с РФ и Беларусью, уплачивающих агрессору средства, которые могут быть использованы для ведения войны против Украины.

Сейчас, рассказал чиновник, Нацполицией инициирован дополнительный финансовый контроль относительно около семи тысяч компаний, имеющих российскую или беларускую регистрацию, или же российских или беларуских владельцев.

«И нами внедрены дополнительные рекомендации совместно с Национальным банком с целью анализа транзакций и контрактов, которые предусматривают выплаты валютных средств на территорию Российской Федерации», - пояснил он.

Если коммерческие банки прислушаются к рекомендациям Нацполиции и НБУ, добавил он, «мы можем говорить, что до 200 миллиардов гривен не будет допущено для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий».