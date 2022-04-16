Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке

В селе Литвиновка Вышгородского района Киевской области 17-летний парень подорвался на растяжке.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным полиции, 15 апреля подростки пошли гулять к заброшенному зданию. Только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв.

К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.

«Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать необследованных правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Кабмин утвердил оперативный план по разминированию освобожденных от российских оккупантов территорий