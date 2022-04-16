«Нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что совершенно не сомневается, что украинцам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено и рассказал о том, каким образом планируется восстановление разрушенных территорий.

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении к нации.

«Каждый и каждый в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою собственную квартиру. Все, чье жилье разрушили кафиры, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено», - рассказал Зеленский.

В своей речи он сказал о том, что сейчас у Украины есть возможность отстроить современное государство.