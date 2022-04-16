«Нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что совершенно не сомневается, что украинцам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено и рассказал о том, каким образом планируется восстановление разрушенных территорий.
Об этом Зеленский рассказал в своем обращении к нации.
«Каждый и каждый в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою собственную квартиру. Все, чье жилье разрушили кафиры, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено», - рассказал Зеленский.
В своей речи он сказал о том, что сейчас у Украины есть возможность отстроить современное государство.
« Сейчас – исторический момент. Момент, когда мы можем раз и навсегда решить многие устаревшие проблемы всей среды нашей жизни. Когда можем сделать качественную городскую планировку там, где ее не было. Можем учитывать реальные транспортные потоки. Гарантировать энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность. Это если говорить о том, что касается организации пространства жизни и качества восстановления.
Но есть и то, что касается справедливости. Десятилетиями существовали и никогда не заканчивались очереди на жилье. Это было еще с советских времен. Миллионы людей знают, как это тяжело получить свое жилье, заработать на свою собственную квартиру, построить свой дом. Особенно болезненно это всегда было для военных, правоохранителей, работников бюджетной сферы. Для тех, кто работает на общество и получает за это от государства совсем немного », – рассказал Зеленский .