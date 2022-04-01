ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В оперативном командовании «Юг» показали разбитую технику российских оккупантов

Иллюстрация В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 16 апреля.

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00:30 По информации Командования воздушными силами ВСУ, 16 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и подразделениями ООС было поражено 13 воздушных целей российских оккупантов: один самолет; один вертолет; пять беспилотных летательных аппаратов; шесть крылатых ракет.

Помимо этого украинская авиация нанесла ракетные удары по позициям российских оккупантов.

«Авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам», - сообщили в командовании.

00:10 Как сообщает ОК «Юг» в Херсонской области была уничтожена вражеская техника и пехта противника.