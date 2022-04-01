Оккупанты угнали ассенизатор, перепутав его с бензовозом

Российские солдаты угнали у мирных жителей машину, как они думали, для перевозки топлива – бензовоз. На кузов и бочку даже успели нанести свой символ «V». Тем временем, оказалось, что это машина, которая чистит выгребные ямы.

Об инциденте рассказали на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook.

«Перепутали с бензовозом и забрали у местных жителей. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы. Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться», - сказано в сообщении.

Судя по всему, не найдя применения угнанному авто, солдаты «второй армии мира» бросили машину в лесу и ушли. Как отметили люди в комментариях, наряду с символом «V» на машине появилась надпись о содержимом цистерны.

«Ха-ха-ха они со стороны подписали «г***но», чтобы другие коллеги не перепутали», - предположил один из комментаторов.

При этом другие высказали надежду на то, что оккупанты заправили содержимым машины свои танки.