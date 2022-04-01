В Мариуполе погибла военный медик Елена Кушнир, ранее пытавшаяся привлечь внимание мира к катастрофе в городе

В Мариуполе погибла медик Национальной гвардии старшая сержант Елена Кушнир, которая оставалась в городе спасать военных и гражданских.
Об этом в Facebook сообщила Татьяна Даниленко.
« Раньше ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она потеряла любимого человека. В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь мир к гуманитарной катастрофе в Мариуполе. Тг-канал «Мариуполь сегодня» публикует скрин ее переписки с подругой, где Елена просит не жалеть ее, потому что она исполняет долг. По моей информации, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к элементарной гигиене и воде» , - отметила она.
По словам Владимира Зеленского, вопрос военной деблокады Мариуполя остается сложным . Но идут договоренности о том, чтобы из города вывезти раненых и погибших украинских защитников. При этом, по его словам, он надеется в этом вопросе на посредничество Турции .
В Турции также выразили готовность провести операцию по эвакуации мирных граждан и раненых военнослужащих с помощью флота. Соответствующее предложение было отправлено турецкой стороной России.
А 12 апреля стало известно, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».
На следующий день, 13 апреля, советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что соединение подразделения 36-й бригады морской пехоты с полком Азов в Мариуполе было сложным и очень рискованным маневром.
В свою очередь, командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.