В Мариуполе погибла военный медик Елена Кушнир, ранее пытавшаяся привлечь внимание мира к катастрофе в городе

В Турции также выразили готовность провести операцию по эвакуации мирных граждан и раненых военнослужащих с помощью флота. Соответствующее предложение было отправлено турецкой стороной России.

А 12 апреля стало известно, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».

На следующий день, 13 апреля, советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что соединение подразделения 36-й бригады морской пехоты с полком Азов в Мариуполе было сложным и очень рискованным маневром.

В свою очередь, командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.

