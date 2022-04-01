В селе на Сумщине после отхода оккупантов обнаружили остатки химического оружия

После нахождения российских военных на Сумщине в селе Белка были обнаружены остатки химического оружия – зарин и другие вещества.

Об этом заявил мэр Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио.

- Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия - это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам, - сообщил Бова.

По его словам, за месяц, что оккупанты находились в Тростянце, они расставили много своих растяжек, поэтому заминированы многие кладбища, лесопосадки, парковые зоны, административные объекты.

В Тростянке над разминированием ежедневно работают две группы: одна из ГСЧС, другая — из военных.

Украинские защитники ежедневно разминируют новые участки, но все еще остаются опасные места, а некоторые поля просто усеяны взрывоопасными предметами.

Напомним, ранее полк «Азов» сообщал, что российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА.