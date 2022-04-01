Война на Николаевщине: Утром по Николаеву оккупанты вновь нанесли ракетный удар

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 16 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 апреля.

Информация постоянно обновляется:

09:45 Начальник патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила опубликовал фотографию, клоторую подписал «Герои нашего времени! Николаев в надежных руках!».

09:38 В Николаевской ОВА опубликовали отчет относительно последствий российского вторжения. По состоянию на 17 апреля повреждены или полностью разрушены 2546 гражданских объектов в области, из них большую часть - 1859 - составляют объекты жилого фонда.

09:27 Рано утром по объекту в одном из районов Николаева был нанесен ракетный удар. В этот момент в городе и области была объявлена воздушная тревога.