Минобороны рф опубликовало видео с якобы экипажем потопленной «Москвы» – оно без звука и к нему есть вопросы

Минобороны рф показало короткое видео якобы встречи в Севастополе главнокомандующего военно-морского флота адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота встретились с экипажем ракетного крейсера «Москва», который утонул после поражения ракетами «Нептун».

Видео опубликовали в телеграм-канале минобороны страны-оккупанта.

Ролик длится 26 секунд, звук в нем отсутствует.

В более длинном варианте видео, опубликованном росСМИ, Евменов выступает с заявлением, из которого можно сделать вывод, что в состав экипажа крейсера входят срочники.

- Личный состав крейсера «Москва» находится в основном в пункте базирования — в городе-герое Севастополь. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет, — говорит адмирал.

При этом о точной численности экипажа корабля на момент его затопления или записи видео, а также о том, есть ли погибшие или пострадавшие в результате происшествия, не сообщается.

Как отмечает «Новая газета. Европа», на первых кадрах, где звука нет или слова неразборчивы, происходит развод личного состава. Во время этой процедуры командир обязан доложить о численности состава, сообщить сколько человек присутствуют в строю, сколько выбыло, в том числе в результате ранения или гибели.

«Таким образом, данные о числе выживших моряков крейсера «Москва» остаются неизвестны», — пришли к выводу журналисты.

В свою очередь The Insider насчитал в ролике около 100 моряков.

Кроме того, на первых кадрах видео появляется командир крейсера Антон Куприн, пишет «Новая газета». Накануне в официальном телеграм-канале Госпогранслужбы Украины со ссылкой на российское военное ведомство заявили о его смерти. Телеграм-канал «Можем объяснить» также заметил, что на видео нет командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, об аресте которого накануне сообщали украинские СМИ.

Отреагировал на видео и советник главы ОП Алексей Арестович. В традиционном интервью Марку Фейгину он рассказал о том, что видео с морпехами, которые якобы вернулись с потопленного крейсера «Москва» - постановка.

- Минобороны рф показало встречу с моряками «Москвы«, которое оказалось наложением трех разных фрагментов, относившимся к разным временам. Более того, они умудрились показать там капитана этого корабля, который согласно их же сообщению погиб вместе с кораблем. (...) По одной версии (спаслись, - ред) 14, по другой - чуть больше 20 человек. И это ж еще вопрос, в каком они состоянии. Потому что ледяное море никому здоровья не добавляет. Не говоря уже о горении корабля, вдыхании дыма в закрытых помещениях, ожоги, взрывы боеприпасов. По уточненным данным, он остался на плаву после попадания ракеты, но выгорел очень сильно. Никто его не буксировал никуда, он на месте черпанул (воды, - ред) и утонул, - отметил Арестович.

В то же время, несмотря на заявления Министерства обороны России, что весь экипаж уничтоженного силами ВСУ российского крейсера «Москва» полностью эвакуирован, журналисты «Схем» (Радио Свобода) начали идентификацию погибших российских моряков из состава экипажа. В частности, уже удалось установить личность одного погибшего мичмана «Москвы» – Ивана Вахрушева, служившего в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность корабля.

О гибели Вахрушева сообщила его жена Варвара Вахрушева в социальной сети «Одноклассники». Она сообщила, что ее муж погиб во время «выполнения своих обязанностей». Пользователь Вконтакте по просьбе Схем (Радио Свобода) обратился к Варваре Вахрушевой, которая подтвердила, что ее муж погиб в результате затопления крейсера Москва. При этом обстоятельства гибели Вахрушева жене не сообщили.

«Тело его обнаружили. Сообщили в четверг (14 апреля – ред.)».

По словам женщины, 27 членов экипажа "Москвы" пропали без вести.

Напомним, 13 марта стало известно, что ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В итоге суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ уменьшился с 72 до 56.