Ким сообщил, что в Новой Каховке боевики ОРДЛО и Росгвардия устроили между собой перестрелку: «Даже не знаю, за кого болеть»

16 апреля во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине случилась перестрелка между российскими войсками.

Об этом рассказал глава Николаевской военной администрации Виталий Ким во время своего видеообращения.

— Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными или Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации. Вроде ОРДЛО как-то и нашими были когда-то. Вот такая история, — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новой Каховке уже начали печатать бюллетени для так называемого референдума о создании «Херсонской народной республики». По данным украинской стороны, его проведение планируется на первую декаду мая.