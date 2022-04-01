Оккупант рассказал жене о том, как российские военные в упор расстреляли украинку, потому что у нее «брат в «Азове»

Российские солдаты признаются, что в упор расстреливают украинских женщин. Делают это с особым цинизмом, выпуская по несколько пуль даже в бездыханные тела своих жертв.

Об этом сообщает СБУ.

Оккупант, который был мобилизован россиянами так называемой «ЛНР», рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки, чей брат служит в «Азове».

- Слышу выстрелы какие-то. В нашей стороне. Я пошёл, говорю: «что за х*йня?». Говорит, что где-то кто-то стреляет там. Пошел туда, там лежит баба. Башка простреленная, лежит, дёргается. Я говорю: «и что это за х*йня?». Мне сказали, что у неё брат в «Азове», она начала какую-то х*йню пороть. Короче, они её нах*й расстреляли. А она ещё лежит, дёргается, в голове дырка. Позвали ещё, он ещё раз стрельнул, она ещё дёргается. Он ещё раз стрельнул, все, говорит: «ей п*зда».

Российский солдаты якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но не сделал ничего, чтобы помешать этому военному преступлению. Только посоветовал хоть зарыть убитую.