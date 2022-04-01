Индия отказалась покупать вертолеты у РФ – своего главного оружейного поставщика

Индия отказалась от планов приобрести 48 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на издание India Today.

Отмена тендера якобы не связана с нападением России на Украину, просто Индия хочет купить вертолеты собственного производства в рамках правительственной инициативы «Сделано в Индии».

- Тендер на 48 вертолетов Ми-17В-5 отменен из-за курса на собственное производство. Индийские воздушные силы теперь будут поддерживать местную вертолетную программу, - сказал собеседник издания.

Россия – ведущий поставщик вооружений для Индии, она обеспечивает почти 60% потребностей оборонной промышленности Индии. Тесные отношения между странами сохраняются со времен Советского Союза.

Ми-17В-5 предназначен для перевозки личного состава, грузов и вооружения. Эти вертолеты производятся в Казани. Местный вертолетный завод входит в состав холдинга «Русские вертолеты», попавшего под западные санкции после агрессии РФ против Украины.