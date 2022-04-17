Новые санкции ЕС против России затронут Сбербанк и торговлю нефтью

Шестой пакет санкций Европейского Союза против России будет направлен на банки, в том числе Сбербанк, и на нефть.
Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Reuters.
- Мы будем дальше давить на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на который приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, это энергетические вопросы, – сказала она.
Ранее Сбербанк не попадал под санкции, поскольку он вместе с Газпромбанком является одним из основных каналов расчетов за российскую нефть и газ, которые страны ЕС, несмотря ни на что, продолжают покупать у России.
Глава Еврокомиссии также сообщила, что ЕС работает над «умными механизмами» введения «энергетических санкций» в отношении российской нефти.
- Чего не должно произойти, так это то, что Путин получит еще более высокие прибыли за нефть на других рынках, - отметила фон дер Ляен. - Главным приоритетом является сокращение доходов Кремля.