В Херсонской области оккупанты открыли огонь по детям - один мальчик погиб

В селе Гавриловка Херсонской области российские солдаты обстреляли группу подростков. В результате обстрела смертельное ранение получил 15-летний подросток.

Об этом сообщают «Новости Нововоронцовщины».

По словам автора, оккупанты начали стрелять, потому что дети фотографировали военную технику.

«Не провоцируйте, не делайте видеосъемку. Вчера был трагический случай в селе Гавриловка, когда школьники на мобильный телефон вели видеосъемку техники оккупантов. Рашисты увидели и произвели предупредительные выстрелы. Дети испугались и начали бежать. Оккупанты им в след начали расстреливать. Сегодня ребенок от полученных ран скончался», - сказано в сообщении.

В свою очередь, одна из местных жительниц в комментарии к публикации написала, что дети не снимали ничего на видео, а просто испугались оккупантов, которых встретили по дороге за гуманитарной помощью. Подростки начали бежать, а российские солдаты открыли огонь.

«Он не вел съемку, дети пошли за хлебом и муку, которую завезли в деревню, увидели военных, испугались и начали бежать. Выстрелили в ребенка! Это дети, они испугались! Вот и убегали, а выстрелить ребенку в грудь, какой же скотиной надо быть?», - написала родственница погибшего ребенка.

«Это маминой соседки сына убили, ему 15 лет было. Позавчера его ранили орки и забрали с собой в неизвестном направлении, а вчера утром его мать, надеясь на то, что найдет его в больнице, нашла его в морге», - сообщила Ирин Курносикова.

Известно, что с начала войны в Украине погибли 202 ребенка.

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