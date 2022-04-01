«Они будут сражаться до конца»: Шмыгаль заявил, что Мариуполь не пал, несмотря на требования рф сдаться

Защитники Мариуполя продолжают оборонять город, несмотря на требования россии о сдаче украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в воскресенье в эксклюзивном интервью телеканалу ABC This Week.

«Есть еще наши вооруженные силы, наши солдаты, поэтому они будут сражаться до конца», — сказал Шмыгаль.

Мариуполь — стратегический город для россии, потому что он позволит российским силам на юге соединиться с войсками в районе Донбасса. Это также даст россии ключевой порт. Шмыгаль сказал, что хотя город остается под контролем Украины, но его жители страдают.

«У них нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Они просят всех наших партнеров поддержать и помочь остановить эту гуманитарную катастрофу».

Напомним, бывший командир полка «Азов» Андрей Билецкий рассказал о прорыве морских пехотинцев в Мариуполе, назвав проведенную спецоперацию уникальной, так как при смене позиций, удалось сохранить не только жизни военных, а и бронетехнику.