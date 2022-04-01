В Киевской области оккупанты изнасиловали охранника детского санатория, после издевательств мужчина умер, – мэр Бучи

Об этом заявил мэр Бучи Анатолий Федорчук в интервью Дмитрию Гордону.

— Количество пострадавших женщин велико, к сожалению. Я скажу больше: Ворзель, детский санаторий «Орленок», охранник-мужчина тоже таким способом был (изнасилован, - ПН). Я об этом говорю, потому что его уже нет. После всех этих издевательств он не выдержал и умер, — рассказал Федорчук.

Он подчеркнул, что с изнасилованными женщинами и выжившими девушками сейчас работают психологи, омбудсменка Людмила Денисова и генпрокурор Ирина Венедиктова.

— Я стараюсь обходить эту тему и прошу с пониманием отнестись. Город небольшой, все друг друга знают. Лишний раз трогать и без того большую травму, которую получили наши женщины и девушки, я думаю, не стоит, — пояснил мэр.

Как известно, во время оккупации украинских городов российские военные неоднократно обвинялись в изнасилованиях украинских женщин. Так, недавно СБУ опубликовало аудиоперехват, где жена российского оккупанта призывает мужа насиловать украинок.

В частности, в конце марта в Украине оккупанту объявили первое подозрение в изнасиловании женщины. Следователи выяснили, что российский военный ворвался в частный дом и застрелил хозяина, а затем вместе с другим оккупантом неоднократно насиловал жену убитого.

Омбудсменка рассказала об известных случаях: 14-летняя девочка из Бучи была изнасилована 5 мужчинами-оккупантами, сейчас беременна; 11-летний мальчик из Бучи был изнасилован на глазах у мамы — женщину привязали к стулу, чтобы смотрела; 20-летняя женщина из Ирпеня изнасилована тремя оккупантами сразу во все возможные места, также в Макарове орки изнасиловали беременную девушку, после чего она потеряла ребенка.

По состоянию на 12 апреля было задокументировано около 25 девушек и женщин в возрасте 14-24 лет, которых неоднократно насиловали российские военные в подвале Бучи. Девять из пострадавших сейчас беременны.

Сам же Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сексуальных преступлениях оккупантов, в том числе и над младенцем.