В Киевской области оккупанты изнасиловали охранника детского санатория, после издевательств мужчина умер, – мэр Бучи

Во время оккупации Ворзеля Киевской области российские военные изнасиловали мужчину — охранника детского санатория «Орленок». Он не выдержал издевательств оккупантов и умер.
Об этом заявил мэр Бучи Анатолий Федорчук в интервью Дмитрию Гордону.
— Количество пострадавших женщин велико, к сожалению. Я скажу больше: Ворзель, детский санаторий «Орленок», охранник-мужчина тоже таким способом был (изнасилован, - ПН). Я об этом говорю, потому что его уже нет. После всех этих издевательств он не выдержал и умер, — рассказал Федорчук.
Он подчеркнул, что с изнасилованными женщинами и выжившими девушками сейчас работают психологи, омбудсменка Людмила Денисова и генпрокурор Ирина Венедиктова.
— Я стараюсь обходить эту тему и прошу с пониманием отнестись. Город небольшой, все друг друга знают. Лишний раз трогать и без того большую травму, которую получили наши женщины и девушки, я думаю, не стоит, — пояснил мэр.
Как известно, во время оккупации украинских городов российские военные неоднократно обвинялись в изнасилованиях украинских женщин. Так, недавно СБУ опубликовало аудиоперехват, где жена российского оккупанта призывает мужа насиловать украинок.
В частности, в конце марта в Украине оккупанту объявили первое подозрение в изнасиловании женщины. Следователи выяснили, что российский военный ворвался в частный дом и застрелил хозяина, а затем вместе с другим оккупантом неоднократно насиловал жену убитого.
Омбудсменка рассказала об известных случаях: 14-летняя девочка из Бучи была изнасилована 5 мужчинами-оккупантами, сейчас беременна; 11-летний мальчик из Бучи был изнасилован на глазах у мамы — женщину привязали к стулу, чтобы смотрела; 20-летняя женщина из Ирпеня изнасилована тремя оккупантами сразу во все возможные места, также в Макарове орки изнасиловали беременную девушку, после чего она потеряла ребенка.
По состоянию на 12 апреля было задокументировано около 25 девушек и женщин в возрасте 14-24 лет, которых неоднократно насиловали российские военные в подвале Бучи. Девять из пострадавших сейчас беременны.
Сам же Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сексуальных преступлениях оккупантов, в том числе и над младенцем.