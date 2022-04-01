Во Франции накануне выборов подняли коррупционное дело Ле Пен – сторонница путина получит удар по репутации

Французская прокуратура заявила о рассмотрении отчета агентства Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором ультраправая кандидатка в президенты Марин Ле Пен и члены ее партии обвиняются в злоупотреблении фондами ЕС на сумму свыше 600 тысяч евро.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Reuters.

Прокуратура Парижа подтвердила, что изучает отчет, полученный от агентства ЕС по борьбе с мошенничеством 11 марта. По данным сайта Mediapart, в отчете OLAF утверждается, что речь идет об общей сумме растраты в 617 тысяч евро, из которых 140 тысяч приходится на саму Ле Пен.

В то же время отмечается, что лидер «Национального объединения» и члены ее партии не обвиняются в прямом получении незаконных доходов, но в незаконном использовании средств ЕС на расходы на персонал и мероприятия. Ле Пен находится под следствием с 2017 года в рамках расследования возможного использования средств Европарламента для оплаты работы ее помощников во Франции.

Действующий лидер Франции Эммануэль Макрон и лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен будут соревноваться во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля.