Украинцев просят не обсуждать с жителям оккупированных территорий передвижения врага, а делиться этой информацией в чат-боте «єВорог»

Министерство цифровой трансформации Украины советует гражданам не обсуждать с жителями оккупированных территорий передвижения и действия российских оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Если ваши родные, друзья или знакомые находятся на оккупированной территории, старайтесь с ними не обсуждать по телефону или в соцсетях передвижения и действия оккупантов. Это может быть опасно для их жизни», - говорится в сообщении.

Вместо этого Минцифры предлагает рассказать им о чат-боте «єВорог».

«Так они смогут тайно поделиться ценной информацией о геолокации, передвижениях и действиях врага с нашими военными. Главное - сообщать в чат-бот об оккупантах из безопасного места и каждый раз, как их видите. Больше людей поделится кадрами или информацией о захватчиках - больше врагов уничтожит наша армия», - отмечает министерство.

Напомним, ранее украинцев просили через чат-бот передавать информацию о местонахождении российских комплексов связи «Редут», чтобы ВСУ их уничтожила.