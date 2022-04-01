Мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в городе открыли несколько скважин, и еще несколько готовятся к запуску.

Об этом он сообщил в Facebook.

За четыре недели подготовили и запустили скважины в Больнице скорой медицинской помощи, больницах №1, 3 и 4, роддоме №2. Сегодня открыли скважину на территории «Николаевоблтеплоэнерго». На этой неделе также начнут работать скважины в больнице №5, детской больнице №2 и роддоме №3.

«Всеми этими скважинами вы сможете пользоваться. Завтра начинаем бурить скважину на территории СК «Зоря». Выдачу воды из нее планируем уже к концу следующей недели».

«Вместе с «Николаевводоканалом» мы работаем над восстановлением централизованного водоснабжения. В этом нам помогают водоканалы других городов. Я благодарю Ассоциацию городов Украины и ее исполнительного директора Александра Слобожана, который лично включился в решение проблемы. Спасибо коллегам из Кропивницкого и Одессы, которые предоставили нам водовозки. Спасибо Главному управлению ГСЧС Украины в Николаевской области за то, что выдаете воду людям в своих частях. И спасибо всем предпринимателям, которые помогают нам развозить воду по городу», - рассказал Сенкевич.

Обновлено. Пункты раздачи технической воды 18 апреля.