ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Начальник военной разведки Буданов сообщил, что оккупанты усилят наступление на Донбассе

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 18 апреля.

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00:31 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что среди российского генералитета нет согласия по поводу наступательных операций, потому что боятся погибнуть на поле боя.

- На самом деле, россияне готовятся к решающей для них битве (на Донбассе). Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, «выигрыш» России в этой «спецоперации». Они спешат к Пасхе (24 апреля).

- Но я вам скажу так – ничего у них не получится, никуда они не успеют, и Украина будет отстояна. Возможны определенные тактические победы (российских оккупантов). У нас некоторые поселения переходят из рук в руки по два-три раза в сутки. У российского генералитета нет единства исключительно по одной причине – на данном этапе, точно подтверждено об уничтожении 8 генералов РФ, и этот фактор действительно пугает очень многих из них, - сказал Буданов, сообщает «Украинская правда».

Глава ГУР МО сказал, что российские генералы также опасаются испытать репрессии в случае неудач.

00:24 В Министерстве обороны сообщили, что 17 апреля украинские защитники оперативно-тактической группировки «Восток» отразили 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили:

личного состава – 60; танков – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артиллерийских систем – 3; вертолетов – 1.

00:12 Жительница Бородянки Татьяна Петриченко спасла людей, которые оказались под завалами разрушенной российскими бомбами многоэтажки.

Об этом сообщают «Лига.net» и «Укринформ».

Татьяна рассказал журналистам, что однажды шла со своей собакой Машкой по городу. В какой-то момент собака побежала к одному из домов, стала выть, потом вернулась, взяла Татьяну зубами за ногу и стала тянуть в направлении дома. Они зашли в подъезд и услышали, что их зовут какие-то люди.

По словам Татьяны, в доме было заблокировало восемь человек, они уже четыре дня оставались без еды и воды. Татьяна увидела, что в стене есть небольшое отверстие, через которое можно что-нибудь передать людям. После этого она регулярно носила людям воду из источника, готовила еду из запасов, которые у нее были. Когда Бородянку освободили, кормить людей Татьяне помогли волонтеры, а потом заваленных людей разблокировали спасатели.

00:08 Террорист и бывший сотрудник ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин выложил пост о том, что готовятся некие «непредсказуемые последствия». Но спустя 7 минут он пост удалил.