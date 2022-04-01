«РФ намерена добить и уничтожить Донбасс», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ намерена добить и уничтожить Донбасс.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли и другие города Донецкой и Луганской областей.

- Делаем все, чтобы обеспечить оборону. Постоянно контактируем с партнерами, благодарны тем, кто помогает. Но те, у кого есть необходимое нам оружие, боеприпасы, и кто придерживает свою помощь, должны знать, что от них также зависит судьба этой битвы, судьба людей, которые могут быть спасены, - сказал Зеленский.

По его словам, каждая задержка оружия – это разрешение для России забирать жизни украинцев.