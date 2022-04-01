Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру «ЛДНР», - Президент Зеленский

Россия пытается отделить оккупированные части Херсонской и Запорожской областей в подобия «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сказал во время своего видеообращения Президент Украины Владимир Зеленский.

- Там строят пыточные, похищают представителей местной власти и всех, кого считают заметными для местных громад. Шантажируют учителей, крадут деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и крадут гуманитарную помощь, доводят людей до голода.

- Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру «ДНР» и «ЛНР», переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России. Все это требует большей скорости от западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской системы, потому что они – это часть оккупационной машины. Необходимость эмбарго на нефть возрастает с каждым днем, - сказал Зеленский.

Также он призвал жителей оккупированных районов саботировать распоряжения россиян.