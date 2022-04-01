Война на Николаевщине: Оккупанты продолжают обстреливать Николаев

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 17 апреля доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 18 апреля.
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06:56 Противник продолжает укрепляться на занятом рубеже, пытается заменить поврежденную и уничтоженную технику в подразделениях по переднему краю. Не прекращает попытки возобновить контроль над Александровкой в Херсонской области, но успеха не имеет, сообщили в оперативном командовании «Юг».
Отчаянные попытки проведения разведки боем обернулись уничтожением нашим подразделением вражеской разведгруппы.
Враг в течение суток произвел более 30 обстрелов наших позиции.
Артиллерией и другими подразделениями группировки наших войск нанесено поражение более ста целей противника в зоне столкновения.
Общие потери захватчиков за сутки 17 апреля в южных регионах составили 60 рашистов и 16 единиц военной техники, среди которых: 3 танка, 4 реактивные системы залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника.
Корабельная группировка в Черном море продолжает ведение разведки, а также психологическое и стратегическое давление угрозами ракетных ударов.
06:24 В Николаеве в разных районах города с утра снова слышны взрывы.