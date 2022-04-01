Война на Николаевщине: Оккупанты продолжают обстреливать Николаев

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 17 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 апреля.

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06:56 Противник продолжает укрепляться на занятом рубеже, пытается заменить поврежденную и уничтоженную технику в подразделениях по переднему краю. Не прекращает попытки возобновить контроль над Александровкой в ​​Херсонской области, но успеха не имеет, сообщили в оперативном командовании «Юг».

Отчаянные попытки проведения разведки боем обернулись уничтожением нашим подразделением вражеской разведгруппы.

Враг в течение суток произвел более 30 обстрелов наших позиции.

Артиллерией и другими подразделениями группировки наших войск нанесено поражение более ста целей противника в зоне столкновения.

Общие потери захватчиков за сутки 17 апреля в южных регионах составили 60 рашистов и 16 единиц военной техники, среди которых: 3 танка, 4 реактивные системы залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника.

Корабельная группировка в Черном море продолжает ведение разведки, а также психологическое и стратегическое давление угрозами ракетных ударов.

06:24 В Николаеве в разных районах города с утра снова слышны взрывы.